戸田ボートの4日間開催「ファイティングボートガイド杯」は、22日に初日が行われた。いつもは伸び型に仕上げていくスタンスの金田智博（27＝福井）だが、手にした55号機に前検日から「出足型の手応え」と自分のタイプとは違う特長。迎えた初日前半5Rは、インから出足を生かして逃げ切り白星発進を決めた。勢いをつけて臨んだ後半10Rは絶好の4号艇で、伸びを発揮する絶好の舞台だったが「スタートで遅れてしまった」と1Mでは