お笑い芸人のほんこん（62）が22日、ABC「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜前9・30）に生出演した。番組では、日本の非核三原則が変わるどうかについて議論した。非核三原則を守るべきという意見に対し、ほんこんは「専守防衛っていうのはある意味、核保有とかしたほうが専守防衛になると思う」とコメント。「積極防衛っていうのも、なんやねんこの日本語って思うのよ。これも全部憲法をちょっと変えていかな