【スーパーフォーミュラ】第11戦 （11月22日／鈴鹿サーキット）【映像】スタートで悲劇！失速→いきなりクラッシュ（実際の様子）国内最速を競うスーパーフォーミュラの終盤戦となる第11戦決勝は、予選ポールポジション（PP）の岩佐歩夢がオープニングラップでクラッシュする衝撃的な展開となった。波乱のレースは、岩佐のチームメートでベテランの野尻智紀（TEAM MUGEN）が、今季初勝利を飾った。レースはスタートに先立つ