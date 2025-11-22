第3日、通算11アンダーで首位に立った呉佳晏＝エリエールGC松山大王製紙エリエール・レディース第3日（22日・愛媛県エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）5位から出た呉佳晏（台湾）が66をマークし、通算11アンダー、202で単独首位に立った。69で回った木戸愛が2打差の2位に浮上。既に年間女王に決まった前日首位の佐久間朱莉は73とスコアを落とし、通算8アンダーで3位に後退した。今季ツアー初勝利を挙げた菅楓華、高野愛姫