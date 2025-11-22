沖縄県を初訪問し、宮古島市役所で市長と面会する小泉防衛相＝22日午後小泉進次郎防衛相は22日、沖縄県・先島諸島を訪問し、宮古島市の嘉数登市長と面会した。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増しており、南西諸島を含めた防衛力の強化が重要だと強調した上で「地元の理解と協力が不可欠だ」と述べた。同市では航空自衛隊の基地も訪れ、レーダーによる監視施設を視察した。防衛相就任後、沖縄訪問は初めて。小泉氏は、23