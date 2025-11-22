▽FFES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）プロ野球・日本ハムは22日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにてファン感謝イベント「FFES 2025」を開催。終盤には「リアル野球盤」が行われ、生田目翼投手が豪快な一発を放ちました。生田目投手は7年目を迎えたリリーフ右腕。公式戦では打席に立ったことはありません。「リアル野球盤」に出場すると、100キロの軟式球をしっかりとらえて思いっきりスイング。打球はそのままぐ