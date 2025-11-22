天皇杯決勝は２２日、東京・国立競技場で行われ、Ｊ１町田がＪ１神戸に３―１で勝利して初制覇を果たし、クラブ史上初となる主要タイトルを獲得した。まずは前半６分。ＭＦ中山雄太の左クロスにＦＷ藤尾翔太が頭で合わせて先制に成功する。さらに同３２分にはＭＦ相馬勇紀がエリア内で左足シュートを決めて追加点。守ってもＧＫ谷晃生の好セーブもあり、得点を許さなかった。２―０で迎えた後半、ＦＷ大迫勇也を投入して反撃