◇サッカー天皇杯決勝 町田 3-1神戸(22日、国立競技場)町田が神戸を下し、天皇杯で初優勝を手にしました。前半に藤尾翔太選手、相馬勇紀選手のゴールで2点をリードした町田は、後半に1点を返されるものの、藤尾選手がこの試合2点目となる得点をあげ3-1で勝利しました。試合後に黒田剛監督はインタビューに応じ、優勝の喜びをこのように語りました。「J1で2年目の新参者ですけど、1989年から37年かけて関東4部リーグから這い上がっ