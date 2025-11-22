23日に開催されるクイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）の前日会見が22日に行われ、当日1区で激突する山本有真（25、積水化学）と谷本七星（23、JP日本郵政グループ）が意気込みを語った。【一覧】廣中璃梨佳、小林香菜、不破聖衣来らエース区間3区で激突クイーンズ駅伝区間エントリー23年覇者で今年は女王返り咲きを狙う積水化学の山本と、連覇を狙うJP日本郵政グループの谷本はともに女子駅伝の名門、名城大学出身