１１月２２日の京都１１Ｒ・シトリンＳ（ダート１９００メートル、３歳上オープン＝１６頭立て）は単勝１・７倍のムルソー（牡４歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）が逃げ切りで２連勝を決めた。勝ち時計は１分５６秒９（良）。４番枠から二の脚を使ってハナに立った。クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝がゆったりと馬なりで運び、１０００メートルを６７秒３で通過。競りかける馬もおらず、そのまま直線へ。道中