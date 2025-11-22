「空飛ぶクルマ」の開発・製造・販売を行う株式会社ＳｋｙＤｒｉｖｅ（本社・愛知県豊田市、代表取締役ＣＥＯ・福澤知浩）はこのほど、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・アブダビ首長国の交通システム全般を統括・管理する政府組織「ＩｎｔｅｇｒａｔｅｄＴｒａｎｓｐｏｒｔＣｅｎｔｒｅ」（ＩＴＣ）と、空飛ぶクルマ「ＳＫＹＤＲＩＶＥ（ＳｋｙＤｒｉｖｅ式ＳＤ―０５型）」を交通手段として導入するための覚書を締結したと発表