小泉進次郎防衛相が21日、YouTube番組「ReHacQ－リハック－」に出演し、高市早苗首相が「「反省している」とコメントした。 【写真】小泉進次郎議員「国会内の吉野家」ランチが衝撃！真っ赤な牛丼「強烈過ぎる」 「存立危機事態」について視聴者から「具体的にどのような事態が起きれば、日本の存立を脅かすと思われますか?」と判断基準についての質問があった。小泉氏は「“個別具体的なケースで全ての情