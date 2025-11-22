お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）と粗品（32）が、21日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。「M−1グランプリ2025」準決勝進出コンビについて語った。20日に発表された準決勝進出30組についてトークするコンビ。せいやが「いろいろ言いたいことあるけど、ミキな」と切り出すと、粗品も「ミキー！！」と便乗。粗品は「これミキ、今のミキが準決行くのどんだけムズ