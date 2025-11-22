加齢にともない倦怠感があったら何に気をつけるべきか。医師の石川英昭さんは「倦怠感の背後に、慢性腎臓病（CKD）が隠れている可能性がある。高齢者は、高血圧や糖尿病、肥満といった生活習慣病が、さらに腎臓に負担をかける。ふらつきを感じたり、階段の昇り降りで息切れがするなど、貧血が見られたら一度CKDを疑うといい」という――。※本稿は、石川英昭『幸せな老衰医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部