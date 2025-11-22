ビザ・ワールドワイド・ジャパンは12月3日、幕張メッセで開催される「飲食業界イノベーションWeek」にブース出展する。ブースのイメージ近年、飲食業界では、深刻な人手不足や原材料・光熱費の高騰といった課題に直面しており、経営効率の改善が急務となっている。さらに、現金管理や経費精算にかかる時間と手間は、店舗運営において大きな負担となっている。こうした状況に対し、同社の法人カードとデジタル決済ソリューションは