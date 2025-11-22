仕事を始める前に心を整えるには何をすればいいか。通勤前に神社、カフェ、公園など、あなたの心が癒され、気分がよくなる場所に寄り道すると効果的だという。『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）より紹介しよう――。※本稿は、大平信孝、大平朝子『すぐやる人の小さな習慣』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■「いま」を楽しむことで「理