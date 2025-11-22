長年の友人から何かを指摘された時、つい「私だって我慢してた」と言い返してしまう…そんな自分の性格に悩む投稿者に、同じような経験をしたママから共感とアドバイスが寄せられました。 つい「私だって我慢してたよ」と言い返してしまう性格にモヤモヤ 自分のダメなところを晒すようで情けないですが つぶやきです。。 ここ12.3年の間で、中学高校大学とそれぞれの時代から仲良くしてきた友人3人と、別々のタイミ