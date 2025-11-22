年齢を重ねて感じる、気分の落ち込みや興味・喜びの著しい減退。こうした症状が起こったら、うつ病のおそれがある。鳥取大学病院精神科教授の岩田正明さんは「高齢者の場合、適切な治療をすれば回復する認知症に見えるうつ病もある」という――。※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 20杯目』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■認知症と見