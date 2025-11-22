投打で再び違いを生んだ大谷。その1年は新たな歴史を生み出す可能性を切り開いた(C)Getty Images通算4度目の満票選出――。表彰前は投票権を持つ記者の「大谷疲れ」が懸念されたが、蓋を開けてみれば、2025年のナ・リーグMVPに輝いた大谷翔平（ドジャース）の戴冠に“異論”はなかった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る大谷のMVPの受賞回数は、MLB歴代単独2位となった。同1位に君臨するのは