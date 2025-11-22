FC町田ゼルビアは11月22日、天皇杯の決勝戦でヴィッセル神戸と対戦。３−１で勝利した。町田は開始６分に藤尾翔太の得点で先制すると、32分に相馬勇紀が追加点をマーク。前半を２点リードで終える。迎えた後半、56分に藤尾がこの試合で自身２点目を決めて、町田は３点差をつける。その後、62分に神戸の宮代大聖に１点を返されるも、それ以上の得点は許さず。悲願の初タイトルを手にした。 前回大会の覇者・神戸を圧倒し