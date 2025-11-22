今回、Ray WEB編集部は元カレと遭遇した話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちの茉由とショッピングに来ました。彼女が試着をすると言うので、試着室の外で待っていると元カレと遭遇し……？颯汰の今カノに「知りあい？」と聞かれ、素直に「元カノ」と返答したことに驚く主人公。彼の今カノは主人公を睨んでいます。このあと、主人公VS今カノのバトルが勃発！？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライター R