ボートレース芦屋の「ＢＴＳ金峰開設２１周年記念」は２２日の５日目、準優進出戦が行われた。渋谷明憲（３９＝大阪）は９Ｒ、４コースから差しを選択。２番手争いのバックは４艇がもつれる大接戦となったが、１周２Ｍ先に回り、２周１Ｍでは丸岡正典を行かせて差し、２着をモノにし準優に進んだ。近況目立つことのなかった相棒４５号機だが「足は全体的に悪くなくて中の上くらいはある。微調整くらいで良さそう」と納得の表