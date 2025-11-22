巨人からドラフト１位指名を受けた竹丸和幸投手（２３＝鷺宮製作所）ら新人選手１１人が２２日にジャイアンツ球場を訪れ、選手寮や練習場を見学した。施設内にはトレーニングルームや最先端の機器が数多くそろっている。これには竹丸も「ラボとかもそうですけど、本当に充実している施設なので、ここで野球するのが楽しみになりました」と心を躍らせた。特に最新器具が豊富なラボに興味を持ったようで、「動作解析とかもでき