友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は元カレと遭遇した話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友だちの茉由とショッピングに来ました。彼女が試着をするので、試着室の外で待っていると元カレの颯汰と遭遇します。気まずい空気が流れるなか、颯汰の今カノが試着を終えて出てきました。颯