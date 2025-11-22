政府が11月末にも沖縄県・辺野古の大浦湾の埋め立てを始める方向で調整に入ったことを受け、沖縄県の玉城デニー知事は22日、取材に「環境への影響を注視し、新たな事案が生じればしっかりと行政指導する」と述べた。