ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 高市早苗首相に「お願いですから研究費を上げて」京大院助教が訴え 高市早苗 日刊スポーツ 高市早苗首相に「お願いですから研究費を上げて」京大院助教が訴え 2025年11月22日 16時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 京都大学大学院助教の塩川雅広氏が22日放送の番組に出演した 日本の医療にまつわる研究の現状を伝え、高市首相に向けて訴えも 「お願いですから研究費を上げてください。いろいろ解決します」と語った 記事を読む おすすめ記事 ドクターヘリの委託選定難航 関西広域連合、来春以降4機分 2025年11月20日 16時52分 「喉が詰まるような感じ」は「狭心症」を疑った方がいいの？医師が徹底解説！ 2025年11月17日 10時0分 ＮＨＫ大阪局長 受信料不払いの支払督促強化に理解求める「公平負担の徹底に努めたい」 2025年11月20日 16時19分 立川志らく「バセドウ病」の真相を初告白。“加齢だと思っていた”異変の正体とは 2025年11月21日 1時0分 「視覚障害」のリスクが高い人の特徴を医師が解説 専門医が警告する“見逃しやすい症状”とは 2025年11月21日 1時30分