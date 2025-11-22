Aぇ！group小島健（26）が22日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分）に出演した。同番組には、普段は小島の先輩であるWEST.中間淳太（38）が出演しているが、この日はスケジュールの都合で出演できなかったことから、小島が出演することとなった。番組初登場となった小島は、MCの東野幸治（58）から「お忙しいと思いますけど、普段、ニュース番組とかワイドショーとか、何か新聞とか雑誌と