ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 京都3Rで落馬した幸英明は背部を負傷 浜中俊、高倉稜も負傷 ローム 競馬 スポーツ報知 京都3Rで落馬した幸英明は背部を負傷 浜中俊、高倉稜も負傷 2025年11月22日 16時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 22日の京都競馬3レースで、17番のニュートラが4コーナーで転倒した JRAによると、騎乗していた幸英明は背部の負傷と診断されたとのこと 転倒の影響で落馬した浜中俊は左腕の負傷、高倉稜は両足の負傷と診断された 記事を読む