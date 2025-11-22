◆大相撲▽九州場所１４日目（２２日、福岡国際センター）西十両筆頭・藤青雲（藤島）が、西十両８枚目・風賢央（押尾川）を寄り切って、８勝６敗とした。勝ち越しを決め、来場所の新入幕に前進した。西十両２枚目だった夏場所は４勝１１敗とはね返された。最高位の今場所は終盤から４連勝で勝ち越しとし「４連敗した時はどうしようかと思ったが、元気な相撲を見せようと思ってやった。精神的に成長したのかなと思う」と話し