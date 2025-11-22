◆大相撲▽九州場所第１４日（２２日、福岡国際センター）東三段目４１枚目・岡田（高田川）が西同３５枚目・千代太陽（九重）を小手投げで下し、５勝目を挙げた。立ち合いで相手が右に動き、潜り込まれて右足を取られた。だが「足取りが得意と聞いていたので。想定通りでした。取られても焦らない。何なら『取ってこい』ぐらいの気持ちだった」と動じず。事前にイメージしていた通り、相手の動きを待って、抱えるように土俵