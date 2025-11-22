◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２２日、京都競馬場毎日王冠で重賞４勝目を挙げたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は１５時１９分に京都競馬場に到着。長時間の輸送にもイレ込んだ様子は見られず、落ち着きが感じられる。飯塚助手は「もともと輸送に慣れていますし、馬運車の中でもエサをしっかり食べていました」とうなずいた。初