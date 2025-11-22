◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第３日（２２日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）５位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）は３バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１と伸ばせず、通算６アンダーで首位と５打差の８位に後退した。１１番までに２つ伸ばし、優勝争いに加わりながら迎えた１７番パー５で落とし穴が待っていた。第１打を右の池に打ち