◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第３日（２２日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）第３ラウンドが行われ、４打差１３位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、２ボギーの６８で回り、通算５アンダー。トップと５打差の８位で最終日を迎える。松山がホールアウトした時点で５打差だったが、上位の組はプレー中だった。「５打差か４打差か６打差か分からない