◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２２日、京都競馬場昨年に続く出走となるウインマーベル（牡６歳、美浦・深山雅史厩舎、父アイルハヴアナザー）は１５時１９分に淀の舞台へ到着した。事故渋滞の影響で１１時間を超える長旅となったが、冷静に馬房へと入っていった。佐藤厩務員は「輸送は全然問題ない。イライラするところもないし、去年と比べて落ち着きが出てきた」と笑顔