こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活コンサルタントの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。◆46歳、婚活をやめて一生独身を覚悟すべきか40代で婚活している方の中には、数年単位で活動している人も多いです。46歳で婚活中の