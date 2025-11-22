MLB・ワールドシリーズ（WS）でMVPを受賞し、全米の注目を集めたドジャース・山本由伸（27）。プレーで成績を残していることは言うまでもないが、同僚や周囲は彼自身の人柄にも好感を抱いているようだ。スポーツ紙記者が語る。【写真】人間のような顔をして寝る山本の愛犬・カルロス。他、ドジャース・奥様会の最後尾を堂々と歩く「噂のパートナー」Nikiなど「2024年に入団した山本ですが、今年は同僚との関係も深まったシーズン