全国で増えているクマによる被害。情報番組やニュースなどでは連日、報道が過熱している。そんな事態に「コロナ騒動」との共通点を指摘するのがコラムニストの石原壮一郎氏だ。われわれはこの2大騒動の共通点に何を学ぶか。石原氏が解説する。＊＊＊日本各地でクマが猛威を振るっています。報道も過熱する一方で、ワイドショーやネット記事はもちろんのこと、NHKの全国ニュースにもクマが登場しない日はありません。こ