連日、クマによる人身事故のニュースが報じられている。郵便や宅配便などでクマ出没にあわせて業務を見合わせるなどの告知が出たが、公共交通機関はどのような対応を迫られているのか。ライターの小川裕夫氏が、JR東日本の発表とクマ対策の現状をきっかけに、今後、予想される鉄道におけるクマ被害の影響を考える。【写真】保線作業の様子。今はクマ撃退のスプレーやクマ除けの鈴などを持たせているという＊＊＊クマが各