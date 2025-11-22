サッカーの第１０５回天皇杯全日本選手権決勝が２２日、国立競技場で行われ、町田が連覇を狙う神戸を３―１で破り、初優勝を果たした。５分頃、ＦＷ藤尾のゴールで先制。３０分過ぎ、スルーパスに抜け出したＦＷ相馬が落ち着いて流し込むと、５５分頃には、藤尾が豪快にシュートを決めて突き放した。その後１点を失ったが、逃げ切った。