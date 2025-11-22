21日、ロサンゼルス港で起きた火災の消火作業＝21日（ABC7提供・AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米メディアによると21日、西部ロサンゼルスの港に停泊中のコンテナ船で火災が発生した。船は東京を出発し、19日にロサンゼルスに着いた。乗組員23人にけがはなかった。21日夜時点で鎮火しておらず、消火作業が続いた。出火原因は明らかになっていない。船は全長約330メートルで、シンガポールの海運会社が運航。有害物質を積んで