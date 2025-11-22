元乃木坂４６の衛藤美彩が２２日、４カ月ぶりにインスタグラムを更新。テレビ出演を報告し「元気そうでなにより」などの応援メッセージが届いている。ストーリーズではない本投稿は７月１１日以来。「ＡＢＥＭＡ『ダマってられない女たち』オンエアされました！ぜひご覧ください」とスタジオで撮影した写真を添えて報告した。４カ月以上ぶりの更新に「元気そうで良かった応援してます」「久し振りのメディア出演嬉しい！