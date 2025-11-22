伝説の編集長・岸田一郎さんが『LEON』を退いた頃から、メディア環境は激変した。紙からデジタルへ、マスからパーソナルへ。そんな変化の中で、岸田さんは何を見て、何を考えているのか。74歳になった今も、YouTube配信やコンサルタントなど、アクティブな日々を送っている岸田さんに、これからの時代の「かっこよさ」について聞いた。（前後編の後編） 【画像】これからのメディア業界がすべきことについて語る岸田一郎氏