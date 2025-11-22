11月5日、2025年の新語・流行語大賞ノミネートが発表された。振り返れば、ちょうど20年前の2005年、ある言葉がベストテンに輝いた。「ちょいモテオヤジ」――いや、正確には「ちょいワルオヤジ」。そう、ライフスタイル誌『LEON』（主婦と生活社）を創刊し、日本の男性ファッション文化に革命を起こした伝説の編集長、岸田一郎さんが生み出した言葉だ――。彼の今を追った。（前後編の前編） 【画像】