大学進学で地元を離れ、はや十数年。都会で仕事や趣味に忙しく暮らしていたものの、父親が急逝し、高齢でひとり残された母親が体調を崩した。離婚を経験して今は独り身、リモート仕事が可能な自分は、地元に戻るべきなのか……？近い将来、そんな状況に直面する人も少なくないだろう。こうした状況から実際に地元・奈良への移住を決行した漫画家・蟹めんまさんに、「地元に出戻り」生活のリアルを聞いた。コミックエッセイ