ソフトバンクの近藤健介が22日、福岡県筑後市のファーム施設で開催された野球教室「ベースボールキッズ2025」に出席した。左脇腹を痛め、日本シリーズはDHや代打のみの出場。日本シリーズ明けでは初めて公の場に姿を見せ、子どもたちにノックを打った。現状については「ボチボチですね。まだボールは投げていません。12月ぐらいからしっかり打てればと思っています」と説明した。来春に行われるワールド・ベースボール・クラ