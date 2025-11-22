¡Ö¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡×6¼ïÎà¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡£¡Öµ¤»ý¤Á°­¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Ëâ½ü¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤É¤³¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¡£¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿È¯Çä¸µ¤Î