＜ダンロップフェニックス3日目◇22日◇フェニックスカントリークラブ（宮崎県）◇7117ヤード・パー70＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。40歳の塚田よおすけが5バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に浮上し、2016年「日本ゴルフツアー選手権」以来の2勝目に王手をかけた。〈写真〉松山英樹の最新スイングクラブを高く上げて飛距離アップしている!?トータル8アンダー・2位タイにイ・サン