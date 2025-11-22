■サッカー 第105回天皇杯 決勝 FC町田ゼルビア 3−1 ヴィッセル神戸（22日、東京・国立競技場）サッカーの天皇杯決勝が行われ、FC町田ゼルビアが3−1でヴィッセル神戸を下し、大会初制覇を成し遂げた。町田はJ1昇格2年目で初のタイトルを獲得した。町田は前半の立ち上がりに藤尾翔太（28）のヘディングシュートで先制すると、32分には相馬勇紀（28）が追加点を奪う。後半も藤尾が3点目を決めた町田は神戸に1点を返されたものの、