サッカーの第105回天皇杯全日本選手権で神戸を破り初優勝を果たし、喜ぶ町田の選手たち＝22日、国立競技場サッカーの第105回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は22日、東京・国立競技場で決勝が行われ、町田が3―1で神戸を破り、初優勝した。町田は初めて国内主要タイトルを獲得。優勝クラブには1億5千万円が与えられる。町田は前半に藤尾と相馬がゴールを決めて試合を優位に進め、後