東京・港区の「赤坂サカス」で、きょうから防災などを学んでもらうためのイベントが行われています。きょう、港区赤坂のサカス広場で始まったのは、防災と震災の教訓を親子で学ぶ「赤坂サカス防災フェス」です。疑似体験で防災意識を高めようと、立体的な映像とともに災害時の風や熱などを感じられる「VR防災体験車」や、東京消防庁の「はしご車」も登場し、子どもたちの人気を集めていました。参加者「楽しかったです。また乗りた